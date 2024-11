Natalia Sanint, exconcursante de MasterChef y actual locutora y humorista en Olímpica Stereo, conversó con Pulzo sobre su exitoso espectáculo de comedia en vivo titulado ‘Tengo 40’.

En este ‘show’, Sanint aborda con humor y autenticidad las vivencias de una mujer de 40 años, relatando situaciones y reflexiones que conectan con su público a través de una perspectiva divertida y refrescante sobre la madurez y las experiencias cotidianas.

“El ‘show’ ha cogido un éxito impresionante en Bogotá, ya llevamos dos ‘soldout’ en Bogotá, entonces quisimos abrir una tercera fecha en el Astor Plaza este sábado 16 de noviembre. Este es un ‘show’ musical de comedia para todo el público, hay muchos chistes y disfrutan muchísimo“, contó Sanint.

Luego, contó: “Yo no soy actriz de teatro, estoy en el proceso de volverme comediante, estoy echando humor y todo en este montaje ‘Tengo 40‘ es especial para todos, no puedo echarme la carga de ser actriz, porque sería un irrespeto para los actores de este país que es un gremio muy importante”.

Natalia Sanint volverá a la televisión colombiana

La comediante dijo en exclusiva para este medio, que volverá a la pantalla chica muy pronto.

“Estamos en conversaciones para hacer televisión. No puedo adelantar mucho; de hecho, no se lo he contado a nadie. Mi esposo y hasta mis deudas se acaban de enterar”, comentó con humor. “Prefiero no decir más porque, si uno lo cuenta antes de tiempo, no se hace. Pero les prometo que muy pronto sabrán más”.