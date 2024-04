Natalia Sanint, exparticipante de Masterchef Colombia 2023, contó a Pulzo.com cómo fue su proceso para llegar a la radio colombiana y ahora convertirse en una de las imitadoras de Olímpica Stereo teniendo el cartón de bachiller académica.

Sanint, quien cumplió 40 años en enero de este año, expresó a Pulzo:

“Yo siempre he hecho radio, desde mis 17 años. Soy bachiller académica, de hecho, solo tengo hasta once, ni siquiera soy técnica. Yo de vaga no me metí a hacer un curso, es que era terrible”, dijo la humorista.

Sanint comentó a este medio: “Si yo puedo vivir de ser chistosa, pues buenísimo. Yo pagaba arriendo y ayudaba a mis papás, por eso nunca he tirado la toalla en la radio”.

“Inicié mi carrera en la emisora ‘La voz del llano’. Yo soy de Bogotá pero me críe en Villavicencio, no soy santandereana como muchos creen. En villao’ estuve en ‘la Superestación’, después en ‘los 40 principales’ y allí salté en ‘Olímpica Stereo’ por un corto tiempo”.

Después, la exparticipante viajó a Bogotá para trabajar en Tropicana de Caracol Radio.

“Cuando llegué, vivía en Chapinero ganaba $ 1.100.000 y con eso pagaba arriendo en Bogotá y Villavicencio, para sobrevivir me jartaba una sopa de 6.000 pesos”.

Sanint pasó a RCN a trabajar con Guillermo Díaz Salamanca y de ahí a Olímpica Stereo junto con Dalia Bernal, la mujer más exitosa de la radio.

“Llevo 8 años con la organización, considero de forma personal que han sido los años mas felices de mi vida, aparte de crecer en mi carrera como locutora, me casé, fui mamá y me preñaron, eso fue en contra de mi voluntad”, comentó entre risas la imitadora.

“La verdad, es que trabajar en Olímpica es una chimba, nos ayudamos y nos apoyamos en familia. Obvio, tenemos problemas, pero siempre solucionamos”, contó Sanint.

Natalia Sanint se preparar para su ‘show’ ‘Tengo 40’

La humorista tendrá un ‘Stand up comedy’ llamado ‘Tengo 40’. “Decidí a hacer un taller de comedia con Paulo Hernández y montamos un ‘show’ el berraco, en Bogotá vamos para el tercer ‘show’ el sábado 4 de mayo en el Teatro Santafé. No se lo pueden perder porque es un recorrido desde que era niña hasta mis 40”.

“Ahora si estoy en el camino de la comedia y me siento más segura, porque tengo el síndrome del impostor, estoy tratando de superar esos rayes que uno tiene”, contó Sanint.

