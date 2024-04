Miguel Bueno estuvo muy poco en el ‘reality’, en comparación a sus compañeros. Sin embargo, salió dejando casi enamorada a una de las participantes luego de que se dieran un beso ante cámaras.

Ornella estaba sintiendo cosas por Bueno, pues el viernes 26 de abril, mientras todos los participantes estaban en fiesta, la barranquillera lo miró con deseo y dijo que a ella le gustaría que pasara algo más entre los dos, pero era sospechaba que él aún no superaba a su exnovia. A pesar de que Isabella Santiago la apoyó, nunca pasó nada más allá de un beso.

Ahora que el cantante salió, dio una entrevista en donde habló de su experiencia en ‘La casa de los famosos” y Ornella fue tema de conversación. Él respondió ante el supuesto romance que hubo entre los dos:

“Yo creo que se adelantaron demasiado rápido a tratar de formar una relación. Desde un principio yo lo expresé y fui claro al decir que no era uno de mis objetivos tener un amorío con alguien. Lo que ustedes vieron fue ‘show’, escenas que nos tocó hacer. Me pusieron a darle un besito, pero nada más que eso, no creo que fuera a pasar algo más. Yo opino que ella está en la misma página que yo”.

Lo que él no supo es que Ornella se quedó con ganas de que pasara algo más, teniendo en cuenta que ella no había tenido ningún otro acercamiento participante de la casa.