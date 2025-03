Luego de que se creara la expectativa por el ingreso de Laura González a la ‘Casa de los famosos’, la pelea de la nueva integrante con su ‘enemiga’ Carina García no se hizo esperar.

Primero, la empresaria dio un ‘tour’ por el lugar, acompañada por Melisa Gate, y aprovechó para conocer a sus compañeros. En medio de esto comentó que García le abría quitado a su exprometido.

Así se lo confesó a ‘La Liendra’, Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, quienes estaban reunidos y se enteraron de primera mano la versión de González.

Sin embargo, no todo fue calma y el encuentro esperado terminó en conflicto, porque a Karina no le cayó en gracia haber visto a su “enemiga”. La tensión entre ambas no se hizo esperar.

Primer enfrentamiento de Karina García VS Laura Gonzáles en La Casa De Los Famosos Colombia 🔥#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/wdiOhpHUxF — La Casa De Los Famosos Colombia (@LaCasaFamosos2) March 28, 2025

Pelea entre Karina García y Laura González

Este roce inicial marcó el tono de su convivencia, que rápidamente escaló a un encuentro tenso y emocional. El enfrentamiento entre González y García no tardó en intensificarse. Durante una acalorada discusión que quedó capturada en cámara, García intentó defenderse.

“¿Él era tu marido? A mí me dijo que no era tu marido. No me la tienes por qué venir a montar y, primero que todo, soy amiga de él hace muchísimos años. Segundo, nunca tuvimos nada y tercero, éramos un grupo al que le llamábamos ‘la casa estudio’, indicó García.

Por su parte, González replicó con firmeza, negando cualquier insinuación de inseguridad y acusándola de mentir. Lejos de calmarse, García aprovechó un momento para hablar directamente a la cámara, dirigirse a Hugo, el hombre en cuestión, declarando su confusión ante las acusaciones de González.

En medio del drama, González no dudó en recordar sus propios lazos con el pasado de Hugo, mencionando incluso que ella decoró la casa donde se hospedaron en Río de Janeiro, revelando así el nivel de su anterior cercanía y compromiso.

Karina García y Laura González quedaron en la misma habitación

El clímax de la noche llegó cuando Karina García, quien ganó la prueba que la acredita como líder de la semana en el programa, asignó la habitación fuego a Laura González para dormir,

De esta manera, se esperan nuevos enfrentamientos porque se trata del mismo dormitorio que ocupa García. Por esta razón, los seguidores del programa quedaron en vilo frente a la posibilidad de más altercados.

