Las relaciones sentimentales han aflorado en dos meses que llevan los participantes de ‘La casa de los famosos’ encerrados y conviviendo entre ellos.

Nataly y Melfi sucumbieron ante la belleza del otro y su relación amorosa terminó en el supuesto futuro divorcio legal entre Umaña y Alejandro Estrada.

Sandra y ‘Juanda’, por otro lado, se encuentran en un limbo que ni ellos mismos entienden. Iniciaron teniendo un trato especial entre ellos y aseguraron que estaban juntos, pero pocos días después decidieron alejarse porque ‘Juanda’ no tenía claro qué quería con ella.

Aceptaron ser amigos, pero las cosas están tensas entre ellos. Karen Sevillano ya no aguantó y decidió cantarle la tabla a ‘Juanda’ en el comedor, mientras todos miraban.

“Si usted no quiere nada con ella, entonces no la trate como si sí lo quisiera“, afirmó Sevillano.

Ante esto, ‘Juanda’, bastante molesto, se levantó de la mesa y dijo: “Listo, entonces no sigamos hablando, Sandra, no me guarde comida“.

Y fue allí cuando comenzó todo, Sevillano también se levantó de la mesa y lo llamó manipulador e inmaduro y le pidió que se comportara como un adulto.

Ante esto, Camilo, el nuevo integrante de la casa, y ‘La Segura’ estaban con la boca abierta por lo que estaba pasando. Sandra, por el contrario, estaba riéndose, incluso dijo que ‘Juanda’ parecía que quería y no quería al mismo tiempo.

Él se fue para la cocina, mientras que Sevillano seguía diciendo que no le parecía correcto su accionar. Para terminar la discusión entre los dos participantes, Sandra finalmente dijo que entre los dos estaban claras las cosas y él había sido concreto al decir que no quería ninguna relación amorosa.