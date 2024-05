Julio César Herrera, conocido por su papel como Freddy Contreras en ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló recientemente que una escena en particular de la telenovela, grabada en 1999, le resultó especialmente difícil de interpretar.

Según Herrera, la escena en cuestión, se la confesó a la actriz Natalia Ramírez, quien encarnó a Marcela Valencia en la afamada telenovela.

“La escena que no me gustó, no porqué la escena haya sido mala, es más fue buena, pero yo sufrí mucho, haciendo esa escena porque era la primera vez que grababa en exteriores”, dijo Herrera al recordar la escena en ‘Yo soy Betty, la fea‘.

Después, dijo: “Esa escena la hicimos en agosto de 1999, donde teníamos que ir con Betty a un club a que ella le entregara unos documentos a don Armando Mendoza. El doctor estaba en un evento encueste”.

“No la pasé bien, tenía que manejar moto, llevar un maletín, llevar a Betty. La primera vez se me cayó la moto, la segunda vez se me cayeron los papeles y la tercera vez el casco. Eso era un desastre”

“Estaba sudando horrible. Era la primera escena que hacía en un papel importante que me daban […] era un papel que me había ganado”, dijo Herrera.

Luego contó: “La pasé muy mal. De hecho recuerdo que un técnico en el interno decía: ‘No sé para qué contratan jóvenes que no tienen experiencia para trabajar en televisión”.

Herrera indicó que la escena salió bien pero no tiene buenos recuerdos con la escena.

A través de esta revelación, Herrera mostró el compromiso y la dedicación que los actores ponen en su trabajo, incluso en escenas que pueden ser especialmente desafiantes para su profesión.