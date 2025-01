Fernando Solórzano es uno de los participantes de ‘La casa de los famosos’, ‘reality’ del Canal RCN, y fue allí en donde contó cómo es Amparo Grisales fuera de cámaras, ante la pregunta que le hizo Yina Calderón sobre si la artista era “insoportable”.

El actor fue claro al indicar que su relación con la caldense siempre fue buena y cercana, destacándola como una mujer profesional y muy disciplinada, teniendo en cuenta que eran ‘pareja’ en la serie ‘Las muñecas de la mafia’. El ‘Flaco’ Solórzano interpretaba a ‘Braulio’, mientras que Amparo Grisales a ‘Lucrecia’.

“Fuimos un parche buenismo con Amparo, nos gustaba muchas veces después de la grabación irnos a tomar un vino y rajar de todo el mundo, pero parchados”, dijo.

Y añadió: “Amparo, cuando está en la onda de parche es muy chévere, es una mujer exigente, que es muy profesional y disciplinada. Eso a veces se toma como insoportable”.

De hecho, Solórzano fue más allá y contó una infidencia de ‘Las muñecas de la mafia’, mencionando que, como interpretaban a una pareja de narcotraficantes, ella exigía una ambientación apropiada, siendo la única que podía hacerle solicitudes al equipo de producción.

“Ella podía hacer cosas que uno como actor no podía hacer, que me parecen bien. Somos una ‘familia de narcos que tienen mucha plata y van a hacer una fiesta’… Ese día llega, es la ama de la casa, y dice: ‘¿Quién puso ese mantel? No hago la escena, este mantel es de quinta’“, precisó.

Y concluyó: “Si yo hubiera hecho eso me mandan para el chorizo, pero era Amparo y ella tenía toda la razón, porque tenían que poner un mantel fino porque ‘nosotros tenemos millones de pesos’, entonces, en esas circunstancias ella es muy chévere y exigente. Si le caes mal, te hace comer toda la…”.

