No pasaron ni 24 horas para que ‘la Liendra’ y Yina Calderón intercambiaran sus primeras palabras, pese a que se creía que iban a estar alejados por las discordias que existen entre ambos.

Todo se dio en la sala de la casa, donde Calderón estaba conversando con algunos compañeros. En un momento, ‘La liendra’ apareció para sumarse a la charla, pero ‘el Negro’ Salas bromeó con su llegada.

Aunque todo fue un chiste, el comentario sirvió para que Yina Calderón rompiera el hielo y le lanzara un primer dardo al Mauricio Gómez —nombre real del creador de contenido—.

“Se parece a ‘Peter La Anguila’”, expresó la también DJ.

En ese instante, otro concursante le preguntó a Yina Calderón por sus actitudes con otras personas, a lo que ella respondió explicando que era buena gente solo con los que le caían bien.

Al escuchar eso, el actor Camilo Trujillo no dudó en preguntarlo por cómo le caía ‘la Liendra’, a lo que ella sorprendió con su respuesta.

—Bien… Es que yo con ‘la Liendra’ nunca he tenido … [conflictos]— contestó Calderón, pero fue interrumpida rápidamente por el creador de contenido.

—Jaaa. Cómo sería que sí tuviera. Yina, me has tirado por años y nunca te he respondido— aseguró Gómez.

—No, a ‘la Liendra’ no tanto— comentó Yina Calderón.

—Si alguien te ha tenido paciencia, soy yo. Usted de mí nunca ha recibido una sola respuesta— agregó ‘la Liendra’.

—Solo por el… [hizo gestos hacia las partes nobles]— mencionó la ex ‘Protagonista de novela’.

—No. Antes del chiquitín me tiraste por mi cuerpo, por mi cara, luego con mi pe… Yo no me he tomado nada personal, y siento que obviamente falta conocernos— explicó el ‘influencer’.

Acá, el momento de lo ocurrido:

Pero allí no quedó todo, en medio de la conversación, ‘la Liendra’ dijo por qué se metía en polémicas con Yina Calderón.

—Lo que pasa es que ‘la Liendra’ hace años contestaba y de una forma grosera— dijo la DJ.

—No, pero yo no te contestaba por atacarte. Yo te contestaba por seguir la tendencia porque en las polémicas a uno le va bien. Yo te respondía a veces por los números— aseguró el creador de contenido, tratando de limar asperezas.

Por último, la actriz Norma Nivia intervino y pidió que ambos se la llevaran bien dentro de la casa y dejaran las peleas atrás.

