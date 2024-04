El exparticipante de ‘La casa de los famosos‘ José Miel se tomó el chisme de buena manera y hasta con gracia le respondió al programa ‘Lo sé todo’ por “inventar” que tenía que pagar una millonada por contar temas confidenciales del ‘reality’.

El programa ‘Lo sé todo‘, la semana pasada, comentó en su emisión en vivo, que el intérprete tendría que pagar cerca de 70 millones de pesos por haber contado detalles confidenciales de su proceso en el ‘reality’. Según relataron Miel tendría que ir a la Fiscalía.

Así respondió José Miel a las acusaciones de ‘Lo sé todo’

El artista, exparticipante de ‘La Descarga’, y quien tildó de morronga a Nataly Umaña, comentó a través de su cuenta de Instagram, lo siguiente:

“Voy en este momento para la Fiscalía y después de ahí para la Cárcel La Modelo, porque el programa ‘Lo sé todo’, según ellos, el canal RCN me iba a demandar por cosas que dije sobre ‘La casa de los famosos’. Y yo paso por aquí a decirles que es mentira (…) A mí no me va a demandar RCN, absolutamente por nada, yo amo RCN. Amo la oportunidad de estar ahí, no inventen cosas que no son.

Luego contestó: “No se pongan a decir cosas que no son porque eso puede perjudicar a uno como artista. Así que amores míos, tranquilos, no va a pasar nada, gracias por su preocupación”.

