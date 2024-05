El 8 de mayo se conoció la triste noticia de la muerte de María Fernanda Lizcano, una periodista que hacía parte de ‘Los informantes’ desde el 2017.

(Vea también: Presentadora de CNN contó en vivo que tiene cáncer, y su testimonio podría salvar vidas)

Desde hace cuatro años luchaba contra un cáncer muy agresivo que ya había hecho metástasis en los huesos y en el cerebro. A pesar de que la mujer luchaba todos los días para lograr sobrevivir y contar su historia, la terrible enfermedad no le dio la oportunidad de continuar con su vida.

(1/4) Ayer, 18 de mayo, cumplía un año del día que más dolor físico y emocional he experimentado. Sentía que mi cuerpo se quebraba. ¿La razón? Metástasis en huesos. Decidí abrir mi corazón y hablar del #Cancer Aquí va la parte 1: https://t.co/b5Ouu9euy3 pic.twitter.com/ndo214Mw38 — Mafe Lizcano (@Maferlizcano406) May 19, 2023

El pasado domingo 12 de mayo, en el programa de ‘Los informantes’, María Elvira Arango, directora del programa de crónicas, se despidió al aire de Lizcano.

“Antes de irnos, quiero compartir con ustedes la tristeza que nos embarga en ‘Los informantes’ por la muerte de nuestra querida ‘Mafe’ Lizcano que durante siete años fue nuestra productora y amiga. Honraremos su memoria haciendo mejor periodismo en una redacción que es como una familia. Vuela alto. Ya te extrañamos“, pronunció Arango.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Elvira Arango Pardo (@mariaelviraarango)

Usuarios en redes sociales expresaron su melancolía al ver partir a una mujer tan joven como ella.

Lizcano había contado detalles de su enfermedad y relató el dolor que tuvo que vivir durante este proceso tan difícil, sobre todo porque no era la única en su familia que luchaba por tener una mejor salud. Según contó, su padre sufría de lo mismo.

(Vea también: Diego Guauque dijo que ser querido que murió de cáncer absorbió su enfermedad)

María Elvira Arango compartió un video en donde la misma Lizcano habla de las dificultades de la vida:

“Hay días en los que se nos acaba la esperanza, días en los que nos duele aceptar que probablemente ya no hay nada que hacer o que ya no tenemos las fuerzas para seguir remando, días en los que queremos decir o puedo más, pero nos callamos para no lidiar con los sentimientos de los que nos rodean, días en los que sentimos que somos un error y que nos falla el sistema”.