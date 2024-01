“Antes de terminar nuestra emisión de hoy, tengo una nota personal que hacer”, comentó, al terminar la última nota. “Háganme un favor: tómense un segundo para pensar en los nombres de 8 mujeres que amen. Cuéntenlas con sus dedos. Estadísticamente hablando, una de ellas tendrá o tiene cáncer de seno”, lamentó. “Soy esa una de 8 en mi grupo de amigos”.

La presentadora quiso dejar su testimonio para ayudar a más mujeres pues su caso parece ser uno de los que no se detectó a tiempo por falta de síntomas o signos de preocupación: “Nunca he estado realmente enferma, ni un día en mi vida. No fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no está en mi familia y, sin embargo, aquí estoy: con cáncer de mama en etapa tres”, dijo.

“Estoy en mi segundo mes de tratamientos de quimio, haré radiación y una doble mastectomía”, prosiguió, señalando que “la etapa tres ya no es una sentencia de muerte para la gran mayoría de los pacientes”. Sin embargo, dio un dato muy diciente sobre la probabilidad de presentar la enfermedad; “Si usted es una mujer negra, tiene un 41 % más de probabilidad de morir de cáncer de mama que las mujeres blancas. 41 por ciento”, lamentó.

“Así que, a todas mis hermanas blancas y negras, por favor, por el amor de Dios: hagan sus mamografías cada año. Haz tus autoexámenes. Intenten identificarlo antes que yo”, imploró.

“Es algo que nunca podía haber predicho que me sucedería. Le he agradecido al cáncer por elegirme”, prosiguió Sidner, pero comenzó a quebrarse: “Estoy aprendiendo que no importa el infierno por el que todos pasemos en esta vida… Aún estoy locamente enamorada de los míos. Ahora el solo hecho de estar viva se siente diferente”.

“Soy más feliz porque no me estreso por las pequeñas cosas tontas que antes me molestaban. Ahora cada día celebro que todavía estoy aquí con ustedes y que todavía puedo amar, llorar y esperar. Y eso, mis queridos amigos, es suficiente”, concluyó.

Este fue el testimonio en vivo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNN en Español (@cnnee)

