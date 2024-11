Carla Giraldo, es la presentadora oficial de ‘La casa de los famosos’ en esta segunda temporada, la cual viene con varios cambios entre los que se cuenta es que Carmelo ya no irá y lo reemplazará la exconcursante Ornella Sierra.

(Vea también: Carla Giraldo acabó pelea con Cristina Hurtado y publicó la foto más esperada de todas)

“Ornella me encanta, se ganó el corazon de los colombianos, es divina y tiene una chispa y eso me gusta”, dijo Giraldo en el matutino de RCN.

La noticia de que Giraldo sea la presentadora ha despertado gran interés entre los seguidores del programa, quienes se preguntan si Cristina Hurtado, conductora de la temporada anterior, continuará en esta nueva entrega o si Giraldo tomará el protagonismo de forma exclusiva.

En una entrevista con ‘Buen día, Colombia’, de RCN, comentó que habrá cambios importantes en la dinámica y nuevas oportunidades para que el público participe de manera activa en el programa, lo cual promete una experiencia más inmersiva y entretenida para los televidentes.

“Esta temporada viene cargada de sorpresas, va a ser más intensa y la interacción con el público tendrá un papel fundamental. Están preparando cosas que dejarán a todos sorprendidos”, afirmó la actriz, generando expectativa entre los fanáticos del show’.

Uno de los aspectos más innovadores de esta temporada es que los televidentes tendrán la oportunidad de elegir a algunos de los famosos que participarán en el programa. El próximo lunes festivo, 4 de noviembre, se abrirán las votaciones, y el público podrá seleccionar a los famosos que desean ver en la competencia a través de www.lacasadelosfamososcolombia.com

Lee También

Carla Giraldo se refirió a ‘Cony’ Camelo, participante de ‘Masterchef’

La actriz y presentadora dice que se ve el programa de cocina, del cual fue ganadora en el año 2021. En ‘Buen día, Colombia’, la actriz comentó que se ve el programa y le encanta ‘Cony’ Camelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)

“Sigo cocinando y me gusta ver ‘Masterchef‘. Me están comparando con ‘Cony’ Camelo, qué risa. Me escriben en redes sociales: “Es peor que Carla”, y yo feliz de que la gente no me olvide, porque yo les prometí que los íba a sacar y los saqué a todos”, contó la actriz.