Hoy decidimos hacer una huerta. Sembramos conciencia, amor, respeto, paz, altruismo, esperanza y lo más importante VIDA 👨🏻‍🌾 🥬🥕 #Dia8 #Focus Dios los Bendiga 🙏🏻💫 Escriban Abajo lo que cada uno de ustedes sembrará en sus corazones en estos momentos ⬇️