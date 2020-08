green

Ahora, según El Tiempo, la “defensa de conductor Armando Quintero desistió de exhumar cuerpo del cantante”, a través de un oficio con fecha del 14 de agosto, al que pudo acceder el diario.

Esta decisión de desistir de la solicitud de exhumación no quiere decir que Quintero no seguirá tratando de limpiar su nombre y demostrar que no fue por exceso de velocidad que Martín Elías terminó muriendo en un accidente de carro, en la Semana Santa de 2017 (14 de abril).

De acuerdo con el citado medio, el conductor dejó de lado esa idea porque “los aspectos que se buscaban establecer con una segunda necropsia se pueden determinar con el interrogatorio a los médicos que atendieron a Martín Elías en el hospital de San Onofre y en la Clínica Santa María, de Sincelejo”.

A la fecha, Armando Quintero fue acusado formalmente por el delito de homicidio culposo, según la velocidad de 159 Km/h que se determinó en las pruebas que tiene la Fiscalía en su poder, aunque él no aceptó los cargos.

Si el conductor de Martín Elías no logra demostrar su inocencia, se enfrenta a una pena de prisión excarcelable que va de 32 a 108 meses, y una multa entre 26,66 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.