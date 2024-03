El ‘influencer’ creador de contenido de videojuegos en la plataforma Twitch, conocido como Ninja y cuyo nombre real es Tyler Blevins, compartió con sus seguidores una noticia impactante, pues ha sido diagnosticado con melanoma, una forma de cáncer de piel, a la edad de 32 años.

La revelación se produjo cuando Ninja informó sobre la presencia de un lunar en la planta de su pie, el cual fue sometido a extirpación para su evaluación. Tras el análisis, se confirmó que se trataba de melanoma. A pesar del diagnóstico, el ‘influencer’ se mostró optimista al mencionar que la detección temprana brinda esperanza para un tratamiento efectivo.

En una publicación en la red social X, Ninja aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores, invitándolos a realizar chequeos médicos de forma regular como medida preventiva.

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…

— Ninja (@Ninja) March 26, 2024