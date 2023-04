De acuerdo con La Opinión de Miami, la también actriz se encuentra entusiasmada con el nuevo proyecto en el que está trabajando. El ‘show’ va a llevar el nombre ‘Ninel al desnudo’ y allí mostrará detalles de su vida personal.

En sus declaraciones, Ninel contó que quiere mostrar su vida tal cual como es y dejar atrás los rumores, y aunque ya se encuentra en las grabaciones, todavía está negociando con varias productoras de televisión para ver quién se quedaría con el programa.

Desde hace casi dos años que Conde no tiene pareja y los medios aprovecharon la oportunidad para preguntarle si ya se encuentra saliendo con alguien, pero ella dijo que está sola y explicó a qué se debe.

“No sé, ando muy exigente, al primer foco medio rojo digo: ‘Ay, no’. Si llega, qué ‘cool’, y si no, yo estoy disfrutando mi vida, mi trabajo, me siento como a gusto conmigo misma. He aprendido a disfrutar mi soltería, porque luego —por no estar sola—, me daba cada medicada y trancazo, que hasta la fecha luego una paga las consecuencias”, puntualizó la actriz de ‘Rebelde’.