La actriz que interpretó a la polémica cantante de regional mexicano que, además era la madre de Roberta Pardo, el irreverente personaje que le dio fama internacional a Dulce María, sorprendió a varios de sus seguidores al publicar varias imágenes con un perro que está completamente pintado de amarillo.

(Vea también: Ninel Conde, de ‘Rebelde’, lució accesorio de Christian Dior que cuesta una fortuna)

En una de sus historias la artista aparece con su perrita Princess Bella y Zaza, un perro Pomerania, que, en las últimas semanas, saltó a la fama de las redes sociales luego de que varias imágenes suyas se volvieran virales cuando él y su dueño se encontraban presenciado un partido de básquet entre Miami Heat y Chicago Bulls.

Lo que llamó la atención de muchos es que la mascota tiene su pelaje teñido de tal forma que se asemejaba a Pikachu, uno de los personajes de ‘Pokemón’, situación que no fue bien vista por los internautas, debido a que aplicar químicos a los animales podrían hacerles daño.

Ante esto, Conde, además de ser duramente criticada en redes, también fue cuestionada por el presentador del programa ‘Chisme no like’, Javier Ceriani.

De acuerdo con El Universal de México, el dueño de Zaza debió pagar una multa de 200 dólares al Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Miami por cambiar el color del pelaje del animal.

Poco después, el hombre aseguró a través de redes que el tinte que aplica en su mascota es amigable con los animales, pues no cuenta con compuestos químicos que lo pudiesen dañar.

“El tinte que usa es orgánico, vegano, especialmente creado para los perros y no causa ningún tipo de problema. No les da alergia, no se enferman, no tiene químicos que lo puedan dañar”, indicó el sujeto.