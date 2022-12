Una mujer identificada como Shannon Ruth, de 39 años, demandó ante un tribunal de Beverly Hills por una supuesta violación y agresión física al cantante Nick Carter, en hechos que habrían ocurrido en 2001.

La demandante dio una rueda de prensa para detallar cómo ocurrieron las cosas cuando ella tenía 17 años.

(Vea también: Más detalles de la muerte de Aaron Carter, hermano del cantante de Backstreet Boys)

Ruth, que se describe como una persona autista, contó que ella asistió a un espectáculo de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma, y el artista la invitó a subir al autobús para firmarle un autógrafo al verla haciendo fila.

De acuerdo al testimonio de la demandante, Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del vehículo donde la agredió físicamente y la abusó.

“Después de abusarme, recuerdo que me llamó “zorra retrasada” y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”, detalló Ruth y, además, añadió que entonces era virgen y que fue infectada con el virus del papiloma humano.