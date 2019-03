La serie, que aún no tiene fecha estimada de estreno o inicio de rodaje, llegará a las pantallas de todo el mundo, según especificó la oficina de prensa de la plataforma a través de un comunicado.

La producción sobre una de las obras literarias más importantes del siglo XX se hará en español, se grabará principalmente en Colombia y tendrá como productores ejecutivos a los hijos de García Márquez, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha.

“Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de ‘Cien años de soledad’ porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia”, señaló García y agregó: “Pero, en la actual época dorada de las series —con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros—, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores en este proyecto, y ansiosos por ver el producto final”, declararon los herederos del autor, de acuerdo con el comunicado.