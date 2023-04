Esté sábado, Nataly Umaña estuvo como invitada en el programa ‘La red’ de Caracol Televisión y aprovechó el tema de Semana Santa para contar una experiencia por la que atravesó y dice que fue un milagro.

En una temporada de su vida, la ibaguereña tomó la decisión de hacer el sacrificio y ayunó parcialmente por 21 días, basándose en las propias experiencias de Daniel, tal y como está escrito en la Biblia (Daniel 9,3), dejando de lado los alimentos que las personas normalmente disfrutan.

(Vea también: Dayana Jaimes revivió chat con Martín Elías y mostró nostalgia por otro año de su muerte.)

Aunque inicialmente lo hizo por sugerencia de su papá porque le regaló un libro de oraciones, la vida después le mostraría que ese libro sería una luz para llevar de la mejor forma una batalla familiar.

“Coincidencialmente como a los 15 días de esos 21 de ayuno, me llaman y me dicen que mi hermana, Liliana, está en coma”, relató la actriz en el programa.

De acuerdo a la historia de Nataly, su hermana llevaba días sin contestar el teléfono y fue una amiga quien sugirió ir a la casa de ella y romper la puerta porque aseguraba que ese accionar no era normal.

“Llegaron y, como de película, tiraron la puerta y la encontraron tirada en el suelo”.

A partir de ese momento la celebridad empezó a orar con más devoción mientras hacía el ayuno y pidió por la salud de su hermana.

“Yo estaba viviendo en México y empecé a orar mucho; cuando un día me estaba sirviendo el almuerzo, pero estaba sin pensar en oración, cuando llegaron estas palabras a mi, pero muy claras y decían: ‘Liliana no se va a morir, va a vivir y va a tener una familia’”.

Lee También

La premonición que tuvo la actriz fue en mayo y para septiembre su hermana ya había contraído matrimonio.

“Para mí fue Dios, y me pareció muy lindo porque fue una respuesta inmediata, no fue que me dijo eso y al año mi hermana se levantó del coma y como a los 4 años se casó, no, fue todo muy inmediato”, puntualizó la famosa.