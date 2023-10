Durante una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, la cantante de música vallenata Natalia Curvelo se refirió a la muerte de su hermano Alfredo y a su mejor amigo, en un accidente de tránsito ocurrido el 7 de octubre de 2022 en carreteras del departamento de Antioquia.

La joven relató que momentos antes del siniestro vial empezó a sentir un presentimiento que la llevaron a dudar en tomar un vuelo de Barranquilla con destino a Medellín, donde tenía una presentación musical esa noche.

“Yo estaba en Barranquilla, nosotros tocamos una noche antes aquí y nadie sabe todo lo que pasó durante todo ese día, eso fue horrible, creo que fue el peor día de mi vida. Ellos salen el 7 de octubre, mi hermano falleció el día del cumpleaños de mi papá. Yo viajaba para Medellín a las 9:00 de la noche y cuando llegué al aeropuerto me dio una cosa tan fea en el corazón y yo miraba a mi mamá y le decía que no quería viajar”, contó Natalia Curvelo.

La cantante de vallenato narró que por insistencia de su mamá viajó y al llegar a Medellín le informaron que el bus en el que viajaba su agrupación y su hermano se había accidentado.

“Entré con lágrimas en mis ojos al aeropuerto y eso fue un viaje horrible. Aterrizando a Medellín es que ellos se voltean y llegando al hotel es cuando me llaman a darme la noticia. Yo no sabía la magnitud del accidente”, dijo la cantante, quien inmediatamente abandonó el hotel en el que estaba hospedada y se dirigió al lugar del accidente, a una hora del casco urbano de Medellín.

“El trayecto duró una hora y ese fue el viaje más largo de mi vida, una hora de angustia, de desespero por saber cómo estaban todos y aparte a mí me habían dicho que mi hermano no reaccionaba y cuando llego al lugar del accidente, que veo ese bus volcado, vi que era muy grave”, relató.

Natalia Curvelo dijo que sus compañeros de trabajo le ocultaron que su hermano Alfredo había fallecido y fue un policía el encargado de darle la noticia, derrumbándose su mundo.

“Empecé a desesperarme porque me dicen que mi hermano estaba ahí y ‘Tavo’ también, pero veo que no hacen nada, me dijeron que uno estaba muerto y me decían que estaban esperando una grúa para poder levantar el bus y sacarlos, pero yo decía que si mi hermano estaba ahí tenía que estar sufriendo y me ‘mareo’. Decían que estaban esperando y es cuando un policía me vio y me dice que mi hermano también falleció. Fue un sentimiento muy feo porque yo le gritaba a él como si estuviera vivo y escuchándome…”, narró.

Tras cumplirse un año del fallecimiento de su hermano y su mejor amigo, la cantante prefirió pasar este día en familia y pidió a su manager no adquirir compromisos musicales. En sus redes sociales publicó una fotografía visitando la tumba donde está sepultado su hermano.

Natalia Curvelo visitando la tumba de su hermano Alfredo. FOTO: TOMADA DE INSTAGRAM.

