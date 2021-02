green

Christopher Plummer murió este viernes en su casa de Connecticut (EE. UU.), confirmó su familia. Las causas de su deceso aún son desconocidas, pero estuvo acompañado por Elaine Taylor, su esposa durante 53 años.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses”, escribió su amigo y representante Lou Pitt al diario especializado Deadline.

Plummer, que continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Óscar por su trabajo en ‘Beginners’ (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en ‘All the Money in the World’ (2018), la historia basada en hechos reales de un millonario abuelo tacaño, que se niega a pagar por el secuestro de su nieto, en la década de los 70.

Otra de las películas exitosas en la que participó fue ‘Puñales por la espalda’ (‘Knives out’, de 2019), de muy buena crítica en Netflix, en la que comparte escenario con actores tan prominentes como Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson y Toni Collette.

Este es el ‘trailer de esa película’ ‘Knives out’:

Y este es el ‘trailer’ de la afamada cinta de Hollywood ‘La novicia rebelde (The sound of music)’, de 1965:

Plummer se crió en Montreal, Canadá y comenzó su carrera actoral en la radio, tanto en inglés como en francés. Luego, debutó en los teatros de Broadway, Nueva York, en 1954, y luego hizo su primera aparición en el cine, en 1958.