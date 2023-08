El ex ‘running back’ de los Seattle Seahawks y los Baltimore Ravens, Alex Collins, falleció este martes, a los 28 años y sin detalles sobre la causa de la muerte del deportista, según confirmaron los dos clubes y su agente, Kelli Masters.

(Lea también: [Video] Paracaidista mostró cómo se ve pasar en medio de una nube y causó sorpresa)

La representante confirmó la noticia que ya adelantaron los dos clubes de la NFL en los que militó, los Seahawks y los Baltimore Ravens. “Absolutamente desconsolados. Las oraciones están con la familia Collins”, señalaron los Seahawks sobre el jugador de 28 años, aunque sin detalles inmediatos sobre la causa de su muerte.

‘Running back’ y elegido en quinta ronda por los Seahawks de Seattle en 2016, Collins fue uno de los jugadores de Estados Unidos más populares entre la afición de los Seahawks, gracias a sus celebraciones de ‘touchdown’ con baile irlandés.

R.I.P Alex collins…bro was apart of one of the greatest moments ever in college football history 🕊️ pic.twitter.com/gvIZQQtE4E

— Trae young’s goggles (@officia1_dell) August 15, 2023