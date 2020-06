Estrofas como “Pégame, pégame, pégame, pero no me dejes” causaron mucha confusión entre seguidores y detractores de Pasabordo, pues para varios de ellos incitaba a la violencia.

Luego de que en Twitter varias mujeres calificaran la canción como “indignante” y afirmaran que “normaliza la violencia”, los artistas decidieron bajar ‘Marte’ de todas las plataformas:

“En vista que algunas personas se sintieron ofendidas con nuestro lanzamiento, decidimos bajar la canción de todas nuestras plataformas sino también eliminarla de nuestro repertorio. Pedimos disculpas si afectamos de manera involuntaria, su manera de pensar, respetamos el libre derecho de expresión. Somos humanos y como cualquier persona podemos tomar decisiones erradas, no somos perfectos. Quienes realmente nos conocen saben que siempre hemos abanderado el amor, la vida, la mujer, el respeto y que en ningún momento hemos querido ofender a alguien o, peor aún, exaltar algún tipo de violencia”, declararon Jhonatan y ‘Gabo’ en un comunicado.

Por procesos y políticas internas de cada plataforma musical, solo hasta dentro de una semana ‘Marte’ será dada de baja por completo.

A continuación, algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social sobre el rechazo a la creación de Pasabordo:

“Pégame pero no me dejes”? Good job Pasabordo.

Uno luchando por las relaciones sin violencia y el respeto, para que salgan con algo así. Esos mensajes violentos están mandados a recoger hace raaaato.

Acuérdense que no es vender por vender.

Mal muy mal.

— Laura Morales (@laura_morac) June 19, 2020