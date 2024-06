Natyash, cuyo nombre verdadero es Nathalia Henao, es una colombiana nacida en Pereira el 5 de octubre de 1991. Es una figura multifacética, incursionando como modelo, cantante y bloguera y de quien se dice estaría saliendo con Alejandro Estrada.

La artista a los 18 años, se trasladó a Roma para iniciar su carrera en la moda, donde logró el título de Miss Modelo de Europa en 2012. Además, gestiona un blog trilingüe (español, italiano e inglés) sobre moda y diseño llamado According to Naty. En septiembre de 2014, colaboró con la marca IAMITALIAN en el lanzamiento de una colección de gafas de sol.

En cuanto a sus relaciones sentimentales, se supo que la pereirana estuvo casada con un famoso artista, unión que le marcó su vida.

En entrevista con el medio Noticiany admitió que tuvo que hacer un lanzamiento de un sencillo para dejar pasar esa relación.

‘Te va a doler’ es una composición personal y emotiva de Natyash, en la que se despidió de su exmarido [ASHBA, exguitarrista de Guns N’ Roses] y anunció a nivel mundial su separación.

“Volví a ser natural, volví a ser yo y me siento más fresca, más renovada. Siento que cerré un capítulo tóxico de la vida y es cierto que se cambia el cabello cuando cambia algo. En el video de ‘Te va a doler’ todavía estoy rubia pero con el tema yo renazco, renazco en la música, con los ritmos, renazco en mi vida personal y sé que muchas mujeres se pueden identificar con esta canción”, indicó el artista.





Por medio de esta entrevista, contó: “Me gustaría trabajar un día con Maluma, me encantaría trabajar con Peso Pluma y te digo que me encantaría trabajar con un DJ famosísimo”.

La cantante indicó a ‘Lo sé todo’ sobre líneas sobre su relación con Estrada:

“Conocí al bogotano y caí, ahí en el hueco […] Es alguien especial, es bastante especial, bastante caballeroso… esa persona, igual no te he confirmado nada”.

