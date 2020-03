View this post on Instagram

Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quien te los hace brillar… 🤍 Juan el verdadero guerrero. Eres y serás el mejor ejemplo de tenacidad, de lucha, de soñar en grande e ir tras tus sueños, de valentía y fortaleza. Tu nobleza, tu humildad, tus ganas de enfrentarte a la Vida y ganarle seran tu sello eternamente. Dejaste en todos grabada tu sonrisa junto a ese carisma único con el que resaltabas, y a mi personalmente me dejaste ver tu corazón, lo más profundo y hermoso de ti. Ese fue mi mejor regalo. Conocerte sin mascaras, conocer ese lado sensible que a muchos nos da miedo mostrar porque puede que nos haga vulnerables pero a ti en cambio te hacía más fuerte. Me decías: “No quiero guardarme nada y después arrepentirme por no haber dicho lo que siento” …Esa es la más grande enseñanza que me dejas. El no tener miedo a sentir, a decir, a vivir, a no guárdame nada porque no se sabe cuando puede ser demasiado tarde… Un día me dijiste: Yo me levanto me miro al espejo y me digo: “Soy un puto SÚPER HÉROE, puedo con TODO” esas palabras quedarán grabadas por siempre en mi alma, porque me diste fuerzas, me motivabas a creer en mi y a ver nada como inalcanzable. He estado pensando en que no se mide el tiempo compartido por los minutos que pasan , si no por la intensidad del momento y hoy puedo decir que fue intenso el sentimiento, que ame desde el Primer momento tu espíritu apasionado, tu energía… No estamos aquí para tratar de entender la vida ni los designios de Dios, estamos para aceptarla y aprender que con cada Situación difícil viene una lección necesaria y esta vez dolorosamente tú tenías que ser el Maestro 💔… Muchas gracias por despedirte de mi, por darme ese último beso inolvidable por permitirme ser la última en tenerte en mis brazos y escuchar todos tus planes, tus proyectos y metas. Hasta el último momento estuviste inspirándonos…Me quedo llena de pedacitos de ti amor… Ahora ruge en el cielo Leon, eras demasiado grande para estar en este plano material. Descansa en paz mi bestia, por siempre en mi Corazón. 🕊