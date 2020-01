A través de un comunicado, la WWE les extendió sus condolencias a la familia, los amigos y los seguidores de Johnson, quien se alejó del ring en 1991.

La compañía también recordó que luego de su retiro, Johnson se dedicó a entrenar a su hijo, que ha participado en producciones como ‘Rápidos y furiosos’, ‘Terremoto: la falla de San Andrés’ y ‘Un espía y medio’, entre otras.

Hasta el momento de publicar esta nota, ‘La Roca’ no se había pronunciado ante lo ocurrido.

WWE Hall of Famer Rocky Johnson, father of The Rock, has died at 75 years old. pic.twitter.com/KtrJKo3BRl

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2020