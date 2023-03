Desde que inició el proyecto de ser creadores de contenido, la familia antioqueña ha narrado en sus redes sociales algunas de las experiencias por las que tuvieron que pasar antes de convertirse en lo que es hoy en día.

Y es que antes de que Alexander, uno de los jóvenes de la familia, grabara a su mamá —Socorro— a escondidas para el video que los catapultó a la fama, vivió situaciones complicadas que muy poca gente conoce.

Así lo contó él mismo en una reciente entrevista con el programa ‘The Juanpis Live Show’, en el que estuvo de invitado junto a toda su familia.

‘Los montañeros’: Socorro lloró por historia de su hijo

En una parte de la charla, Alexander contó que se fue a vivir a Bogotá y tuvo que vender tintos y arepas con chorizo en diferentes puestos ambulantes para subsistir.

“Tengo un tío muy enredador y nos dijo que tenía un amigo que había levantado una casa de 3 pisos a punta de tintos. A mí me había llegado una plata y compré una ollita para vender tintos. No vendíamos nada y recalentábamos eso todos los días”, narró Cristian, amigo de Alexander con el que llegó a la capital del país.

De acuerdo con el relato del joven, ambos comercializaban tintos por la avenida Américas a un precio de 600 pesos. Sin embargo, no lograban recolectar suficientes ganancias y debían comer todos los días arepa con chorizo.

El hermano de Alexander, Alejandro, intervino y mostró su asombro al no verlo llorando, pues cada vez que habla de su experiencia termina entre lágrimas junto a su mamá.

—Yo también, ya le iba a decir que no me hiciera llorar, papi, porque la verdad yo no supe nunca que mi hijo aguantó hambre en Bogotá… nunca lo supe— dijo con voz quebrada la mamá de la familia.

—Yo no decía nada. Juep… uno sufre solo— comentó Alexander.

—Me decía que le mandara plata y yo de dónde hijue… Lo que conseguía me lo tomaba— agregó Alejandro.

Socorro explicó que por más dura que a veces se muestra en redes hay una faceta de ella que la gente desconoce.