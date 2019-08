View this post on Instagram

Todo comenzó bien como pueden ver quiero compartirles el resumen yo me subí ala tarima sin tomar trago estaba dormido en mi carro esparando mi turno que impotencia santa Marta mil disculpas somos humanos todo lo puedo en Cristo que me fortalece volveré más fuerte ahora toca cuidarme mirar hacia al frente como siempre lo he hecho 🙏 los quiero mi monismo