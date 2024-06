Mónica Jaramillo es reconocida en Colombia por su talento ante la cámara, pues duró siete años siendo la cara principal de Noticias Caracol. Sin embargo, en 2020 decidió dar un paso atrás y salir del set.

Los televidentes están pendientes de ella en redes sociales y no solamente le tomaron aprecio por su profesionalismo, sino por su personalidad y belleza física.

Sin embargo, la presentadora contó detalles de su infancia que pocos sabían y habló del significado de la apariencia física en su familia, en una entrevista para ‘En tenis con Paula’:

“Vivía en un hogar donde la imagen no era un referente ni era un tema de conversación. Mi papá es ciego, entonces nunca llegaba a la casa a decirme: ‘Estás bonita, estás fea o estás mal’. Pero yo pasé de un lugar donde la belleza no importaba, a donde la belleza lo era todo, en un reinado de belleza. Quedé en un sánduche con un montón de dilemas personales y además empecé a hacer periodismo. No dejaban de cuestionar: ‘¿Por qué ‘Miss Antioquia’ está presentando las noticias?’, y respondían: ‘Porque es linda’ y a mí eso me desinflaba“, relató Jaramillo.

Allí fue cuando empezó el problema más directo con el concepto de la belleza en el trabajo:

“Empecé a tener problemas. Yo me engordé, me dejé de maquillar, yo sufría sintiéndome bella, yo quería que la gente me destacara por mi capacidad profesional y no por mi apariencia física”.

En los comentarios del ‘post’, algunas mujeres la apoyaron, sobre todo porque a muchas viven el mismo problema en sus propios trabajos.

