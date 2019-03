“Esto ha generado un daño psicológico en mis hijos porque todo el tiempo les están diciendo que su mamá es una prostituta y marihuanera”, afirmó Hernández al programa.

De acuerdo con la modelo, el mismo niño le dijo a su otro hijo que tenía pensado en asesinar a su hermana, hecho que la preocupó considerablemente.

Agregó que el menor utilizó las redes sociales el mismo día de haber amenazado a su hija para escribirle insultos y mensajes vulgares.

Según Hernández, al comunicarles a las directivas del colegio que pensaba hacer una denuncia formal sobre esta situación, le dijeron que era una “extremista”.

“A mí me parece que no se trata de ser extremista. Es tomar medidas a tiempo que generen un precedente y así evitar tragedias a futuro”, comentó Hernández.

Por último, la exparticipante del ‘Desafío’ aseguró que le gusta subir este tipo de fotos a sus redes sociales y que se siente feliz de que las personas sepan quién es realmente.

“El hecho [de] que yo me tome una foto en la que estoy prácticamente desnuda no me hace mala ni una prostituta, y que no respete mi cuerpo. Todo lo contrario, para mi es arte y libertad”, dijo Hernández.