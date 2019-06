View this post on Instagram

La incertidumbre que se vive en Cartagena con el destino final del presentador Jota Mario Valencia es la misma que sienten sus admiradores en el resto del pais, especialmente en Bogota donde desarrollo su carrera televisiva.Se comenta que ira a Medellin y se habla de una ceremonia simbolica en la capital de la republica pero muy privada. Respetable la decision de la familia.si es asi. Pero sus seguidores no tienen derecho a despedirse de su idolo? Por ellos se hizo reconocido y famoso. Ya lo sacaron de la Funeraria Lorduy con la recomendacion de sus familiares de no decir nada a los medios y el público. Porque?