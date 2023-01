A pocos días de que se celebre una nueva edición del concurso de belleza Miss Universo, la representante de Letonia, Kate Alexeeva, anunció, a través de sus redes sociales, que renunciaba al concurso.

La mujer, de 28 años, que ya estaba preparando los últimos detalles para irse a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde se llevará a cabo el certamen, dio positivo para COVID-19.

Pero, esta no sería la primera vez que el Miss Universo debe lidiar con la renuncia o partida de sus participantes, ya que en el pasado dos de las ganadoras dimitieron antes de culminar su reinado y otra fue destituida.

Armi Kuusela renunció por amor

La primera ganadora del Miss Universo fue la representante Finlandia, Armi Kuusela, quien resultó coronada en 1952 cuando tenía 17 años.

Durante su gira por el mundo como la mujer más bella conoció a un empresario filipino, llamado Virgilio Hilario. La joven y el hombre se enamoraron perdidamente, por lo que dos meses después ella decidió entregar su corona voluntariamente para casarse.

Kuusela y Hilario se casaron en Tokio y tuvieron cinco hijos. La exreina enviudó a los años y se volvió a casar, esta vez con un diplomático estadounidense. Armi, actualmente, tiene 88 años.

Amparo Muñoz se cansó de los controles de la organización Miss Universo

En la edición de 1974 del concurso de belleza, ganó la española Amparo Muñoz, pero seis meses después de lograr la corona, renunció por negarse a seguir los controles y obligaciones impuestas por la organización.

En un libro sobre su vida, publicado en 2004, Muñoz dijo: “Aprendí a dormir sentada: tumbada en la cama daba una cabezada durante una o dos horas y enseguida volvía el pánico a todo lo que me estaba ocurriendo, a todo lo que veía. Recuerdo una noche en la que Miss Filipinas me invitó a una fiesta en el ático del hotel y me encontré que la fiesta era especial: hombres y mujeres en grupos de dos, tres y hasta más personas se abrazaban y besaban. Era una auténtica bacanal. Por no hablar de las propuestas de entrar en el mundo de la prostitución”.