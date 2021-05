green

Debido a la pandemia que aún aqueja al mundo, el certamen no se pudo realizar en 2020, por lo que la soberana sudafricana no ha entregado la corona; se espera que Colombia vuelva a conseguir la preciada, que no tiene desde 2014, cuando ganó Paulina Vega.

Dónde y cuándo ver Miss Universo 2021

Hay varias alternativas para no perderse de la velada de coronación, tanto por televisión como por Internet; a continuación, algunas de las alternaticas:

Fecha: domingo 16 de mayo.

Hora: 8:00 p. m.

Canales: RCN, TNT o Telemundo

Link pra ver por Internet: señal en vivo de RCN.

¿En dónde se lleva a cabo la gala de Miss Universo?

Las cerca de 100 candidatas arribaron a la ciudad de Miami, Estados Unidos, a finales de abril para reunirse con los organizadores del certamen, quienes las han estado evaluando para poder tomar una decisión el próximo domingo.

La gala se llevará a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, que esá ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad del sol, como se puede evidenciar en el siguiente mapa:

¿Quién representará a Colombia en Miss Universo?

Luego de que se anunciara que Miss Universe Colombia sería la organización que elegiría a la mujer más bella del país, el 17 de noviembre de 2020 se coronó a Laura Olascuaga como soberana del país.

La mujer nació en el departamento de Bolívar y estudió comunicación social y periodismo; en 2018 quedó como virreina del Concurso Nacional de Belleza, pero decidió renunciar pra retomar sus estudios.

Aquí, una foto de la colombiana: