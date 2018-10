View this post on Instagram

With such a coverage of my story, with hundreds of global press reports from Foxnews to New York Post, I feel the power to overcome the latest discriminatory norm in a democratic world based on motherhood! З таким охопленням моєї історії сотнями репортажів глобальної преси від Foxnews до New York Post я відчуваю у собі сили побороти останню дискримінаційну норму у демократичному світі за ознакою материнства! #righttobeamother🌎 #missworld2018