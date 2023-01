Desde el año pasado, la cantante Amaia Montero volvió a preocupar a sus fanáticos por su salud mental después de publicar una foto en sus redes sociales con un aspecto y rostro muy diferente al que acostumbraban a verla.

Después, sin mucho detalle, se conoció por la prensa española que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh había ingresado a la Clínica Universitaria de Navarra por “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”.

Dado lo reservada que es la cantante de 46 años con su vida privada, son pocos los detalles que se conocen y que ella misma ha revelado públicamente sobre su actual estado de salud. “Sabéis lo reservada que soy en el ámbito personal y más en algo así”, expresó al programa español Socialité en vísperas de Navidad del 2022.

También habló hace poco con el presentador Kiko Hernández, “Hola, Kiko. Hoy he visto el programa y me ha encantado lo que has dicho. Porque además es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras porque me he emocionado mucho”, agradeció por el apoyo.

Amaia Montero regresó a redes sociales

Desde entonces, son dos veces que Amaia ha regresado a sus redes sociales. La primera vez, publicó una foto disfrutando del mar y con un mejor semblante. Luego, recordó viejos tiempos y mostró una foto de ella estando más joven y agregó de fondo la nueva canción de Miley Cyrus que habla de amor propio, Flowers. Con este gesto, los seguidores de la cantante se llenaron de esperanzas por un avance en el tratamiento y salud de la artista.