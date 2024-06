Hace 15 años, el 24 de junio de 2009, Michael Jackson se encontraba en medio de los preparativos finales para su tan esperada gira ‘This Is It’.

La noche anterior, el ‘Rey del pop’ había llegado al Staples Center de Los Ángeles alrededor de las 5:00 de la tarde, aunque no empezó a trabajar hasta las 9:00 de la noche. El hombre tenía una deteriorada salud por un dolor crónico y el insomnio que lo aquejaban, pero a pesar de esto, él quería ofrecerle al mundo su mayor espectáculo.

Los dolores del ‘Rey del pop’ se concentraban en la zona lumbar. El ayudante médico de la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles, Christopher Rogers, declaró en el juicio civil en 2013 que el hombre sufría de artritis en la zona lumbar, así como en los dedos.

Ese día, Michael Jackson estaba rodeado de su equipo de colaboradores, incluyendo al director de la gira Kenny Ortega, el coreógrafo Travis Payne y el director vocal Dorian Holley.

“Michael Jackson was not an artist who comes along once in a decade, a generation, or a lifetime. He was an artist who comes along only once, period. He was driven by his hunger to learn, to constantly top himself, to be the best.” – Motown Records founder Berry Gordy pic.twitter.com/7dc8mVFSHv

El ensayo se centró principalmente en tres canciones: Dangerous, Thriller y Earth Song, esta última convirtiéndose en la última canción que interpretó Michael Jackson, con una potente reflexión sobre el daño que le hacemos a la Tierra y a “los niños muertos en la guerra”, temas muy apropiados para esta época.

Pasada la medianoche se dice que abrazó a sus bailarines, agradeció a su equipo y les dijo: “Que Dios los bendiga”. El director musical, Michael Bearden, recordó la intensidad de esa mirada: “¡Una mirada de triunfo! Como si me dijera, ‘¡Tengo esto! ¡Soy Michael ‘maldito’ Jackson!’”.

The main thing I remember about my last night with #MJ was his look to me at one point in rehearsal. A look of triumph! As if to say to me, I’ve got this! I’m Michael ‘freaking’ Jackson! All the hard work & sacrifice seemed to finally pay off. And, he knew it!! M~#MichaelJackson pic.twitter.com/zchG9xcNFg

— michael bearden (@MichaelBearden) June 25, 2018