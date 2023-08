El momento que muchos fans han estado esperando, desde hoy 24 de agosto, comienzan las presentaciones de Taylor Swift en la Ciudad de México, ello como parte de su última gira ‘The Eras Tour’ y para muchos es un acontecimiento muy importante, pues hablamos de la primera vez que la artista estadounidense viene al país a cantar para sus fans.

(Vea también: Luis Miguel en Acapulco: fechas de preventa y costos del segundo concierto)

Los conciertos son en el Foro Sol, uno de los recintos más grandes y emblemáticos en el que los artistas de talla internaciones se pueden presentar y son muchas las maneras de llegar; una de las más comunes y económicas, el Metro de la ciudad, que ya ha anunciado un horario especial con motivo de los conciertos.

Será entonces el 24, 25, 26 y 27 de agosto que se mantiene un horario especial hasta la una de la mañana, tiempo suficiente para que cuando finalicen los conciertos, los asistentes puedan regresar a sus domicilios, la medida aplica para las siguientes líneas:

La artista estadounidense ha estado en una racha increíble con el lanzamiento de mucha música y también siguiendo la estrategia de los relanzamientos de sus antiguos y emblemáticos trabajos.

Los boletos se agotaron en cuestión de pocas horas haciendo que las cuatro presentaciones fueran lleno total, de hecho, es posiblemente, de los conciertos más importantes y ansiados de este 2023 en el país y por tal motivo, Ocesa ha publicado una serie de recomendaciones para que la experiencia de los usuarios sea la mejor y la más cómoda.

Lee También

😍 Are you ready for it? #MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/CFIn09sLAj

— Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) August 24, 2023