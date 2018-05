Muy emocionada, la intérprete de ‘Rabiosa’ compartió con sus seguidores en redes sociales el momento en que recibe los artículos que podrán adquirir sus fanáticos durante la serie de conciertos que hará con El Dorado World Tour.

Una pequeña pantaloneta blanca con la frase ‘Hips don’t lie’ en la cola, camisetas con su cara o su nombre, gorras y hasta un saco con la línea “Un mojito, dos mojitos”, del tema ‘Me enamoré’, incluido en su más reciente trabajo ‘El Dorado’, hacen parte de los objetos de la gira.

Best tour stuff I ever had! El mejor merch que he tenido nunca! Shak pic.twitter.com/EiZmACJYWC

— Shakira (@shakira) May 29, 2018