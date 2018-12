“Mi relación con mi padre siempre fue muy dura y yo me alejé mucho de mi familia, hasta que a mi padre le dio un cáncer de pulmón. […] En ese instante reaccioné y pensé: ‘¿Por qué siempre culpé a mi papá de todo?’ Mi papá no fue el padre perfecto y tuvimos muchos problemas, y muchos eran por su causa, pero nunca me detuve a pensar: ‘¿Por qué mi papá era así?’ ‘¿Cómo fue su infancia?’ Simplemente, lo acusaba”, narró Pirry, y continuó:

“Por cosas del destino, esos tres meses de diagnóstico se convirtieron en tres años, tal vez porque rodeamos a mi papá, la familia se reunió; porque el amor hace milagros. Y por lo menos tuve la oportunidad de recuperar un poquito del tiempo perdido, porque mi papá y yo no nos conocíamos. Mi padre nunca me dijo: ‘Hijo, te quiero’, ‘hijo, eres especial’, ‘¿cuáles son tus problemas’. Y yo, le respondía de la misma manera”.

El artículo continúa abajo

Su conmovedora historia la compartió el famoso para invitar a sus seguidores a que dejen de ser “estrictos, duros y arrogantes” con sus seres queridos y a darle prioridad a lo importante: “A compartir más tiempo con sus familias; a no aplazar las cosas, sueños, perdones y te quiero que no hemos dicho. Es mejor comerse el orgullo y hacerlo ahora que después, si viene la desgracia o la muerte, tragarse el remordimiento por siempre”, expresó.

Y es que Pirry, con los ojos llorosos, dio a entender que aún se arrepentía de darse cuenta tarde de todo lo que desaprovechó con su padre, por el orgullo.

“Aunque la vida nos dio una oportunidad de recuperar el tiempo con mi papá, a veces siento que no he terminado de hacer el duelo, y me duele… hoy me duele y veo con mucha tristeza hacia atrás cuántas oportunidades desperdicié de establecer un puente de comunicación con él”; puntualizó.

Todas estas declaraciones las subió el presentador en este video de su cuenta de Facebook: