Mi niño hermoso, te hablo desde lo más profundo de mi corazón desde mi alma y mi espíritu. Estamos pasando por una circunstancia muy dolorosa y triste pero sé que Dios nos va a dar la fuerza y la sabiduría para poder afrontarla de la mejor manera. Tu mamá es un ángel que desde el cielo nos está cuidando, ella fue una mujer maravillosa llena de mucho amor, paz, bondad, inteligencia, alegría y muchísimas cosas más. En el transcurso del tiempo te estaré contando lo extraordinaria que fue tu mamá y que seguirá siéndolo aunque físicamente ya no esté con nosotros. Quiero que sepas que yo te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a dar lo mejor de este mundo para que te sientas protegido y muy amado a mi lado y al lado de todas las personas que te aman como yo. Hijo mío, cada vez que te miro que tengo la oportunidad de alimentarte y sentirte en mi pecho, me siento el hombre más feliz y tranquilo del universo. Tu presencia hace que todos mis males desaparezcan y que me olvide del inmenso dolor que siento en mi corazón en este momento. Solo quiero mi bebe hermoso que seas muy feliz y que crezcas al lado de tu hermana “Salomé” y de toda tu Familia, ese siempre fue el sueño y el deseo de tu mamá. Que Dios te bendiga y te proteja siempre mi pequeño Valiente. 🙏🏻