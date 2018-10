En el mensaje, publicado en su cuenta Instagram, el artista le agradeció a Dios por haber puesto a Laura en su camino, y a ella por todo lo que le dio durante los años que alcanzaron a estar juntos.

“Quiero agradecerte por el amor inmenso que me diste, por tu sabiduría, tu sonrisa, tu luz, tu paz, tus consejos y todas las cosas buenas que me dejaste, que me hicieron tu esposo, compañero, confidente y mejor hombre. […] Dios te trajo a mi vida para llenarme de amor y ganas de ser cada día un hombre del cual te sintieras orgullosa”, expresó.

Luego, el cantante del Binomio de Oro destacó lo duro que ha sido la partida de su esposa para él, pero al tiempo le hizo una promesa de cuidar los dos tesoros que ella dejó.

“Mi reina, mi ángel, mi esposa, mi pingüinita, mi todo en esta vida. No tengo palabras para expresarte lo difícil y duro que ha sido todo esto para mí, para mi familia, amigos más allegados y toda la gente que te quiso hasta el último momento”, expresó Jean Piero, y añadió:

“Me dejaste la mayor bendición de mi vida que es Valentino y el amor de Salomé. Te prometo que cuidaré de tus dos angelitos hasta el último día de mi vida y que les daré el mejor ejemplo, buenos valores y lo mejor de mí”.

La emotiva publicación, que está acompañada de una foto donde Laura está sonriente mientras su esposo la abraza y la mira enamorado, culmina con un: “¡Te amo mi reina bella y te amaré por el resto de mis días! 🙏”.