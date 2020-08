View this post on Instagram

Hermano @kaleth_morales Siempre fui tu compañero de aventuras, serenatas, parrandas, grabaciones, concierto y hasta el último momento de tu vida estuve contigo. A esto le llamo privilegio!! Ayer 23 de agosto hace exactamente 15 años viajábamos hacia nuestro natal Valledupar provenientes de la ciudad de Monteria. nunca logré imaginarme que sería la ultimas vez q estaríamos juntos e inseparables como siempre y lo digo porq no tuve la oportunidad de darte el último Adiós, estuve en coma desde el momento en q nos accidentamos debido a mi trauma. Te fuiste un 24 de agosto y no tuve la oportunidad de físicamente despedirte, pero tengo la certeza q en espiritu nos abrazamos y hoy recuerdo lo fuerte que estréchanos nuestros brazos y lo feliz que fuimos. Nos dejaste un gran legado y nosotros tus hermanos @kanner_morales y yo siempre defenderemos hasta q Dios lo permita. Te amo y te extraño hermano de mi vida…