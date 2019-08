Keyner estuvo en el accidente de tránsito que le quitó la vida a Kaleth, y pasó 15 días en coma. Luego de que despertara, los médicos les recomendaron a sus padres y a sus amigos que no le contaran lo que había pasado por miedo a que tuviera una recaída, informó ‘Expediente final’.

“Nosotros al principio le decíamos mentiras porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el niño y yo, por ejemplo, era tan cobarde que no me atrevía”, manifestó al programa Miguel Morales, papá de Kaleth.

Eva Morales, hermana del fallecido artista, también fue entrevistada por ‘Expediente final’ y recordó lo que hacía su mamá para evitar que Keyner la viera afectada:

“Ella se escondía en el patio, [o] en el baño para llorar a su hijo, y no hacerlo delante de Keyner porque por ese tiempo lo tuvieron con el cuento de que estaba grave”.

Sobre esto, Keyner le contó al programa que durante un mes sus papás le dijeron que su hermano estaba en un hospital de Bogotá y que si bien estaba en coma, seguía vivo y había esperanza para él.

Keyner solo se enteró de la verdad el 24 de septiembre de 2005, cuando su familia decidió contarle. A pesar de esto, él duró un año en asimilar lo que había sucedido hacía un mes.

“El 24 [de agosto] del 2006 es que yo ya acepto que no voy a volver a verlo”, concluyó Keyner.

A continuación, desde el minuto 39:12, puedes escuchar los testimonios completos: