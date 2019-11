En el que sería el cumpleaños número 30 del intérprete urbano que falleció luego de recibir un disparo en medio de un caso de fleteo en Medellín el pasado 7 de febrero, Luisa compartió en sus historias de Instagram cómo se sentía en una fecha tan especial como esa.

Luego de reconocer lo difícil que fue asimilar la muerte de Legarda, “porque no entendía realmente el porqué le sucedió eso a él”, Luisa aseguró que está “satisfecha porque [él] se fue de este plano amando” y dijo que “así la gente quiera opinar si lo recuerdo o no, que por qué estoy saliendo con alguien o no, les recuerdo: él fue mi novio, me amó y lo amé, y eso nadie podrá cambiarlo y yo lo puedo recordar cuando lo desee”.

La estrella del mundo digital añadió que le debe “valer un carajo la opinión pública”, pues todos esos que la señalan “jamás lo van a entender como yo”.

Al final, Luisa Fernanda W. se dirigió directamente a Legarda y le dijo: “solo Dios y quienes nos conocen saben lo felices que fuimos juntos, por eso hoy te quiero dar las gracias y decirte feliz cumpleaños hasta el cielo. Siempre estarás en mi corazón”.

A continuación, el mensaje completo de Luisa a Legarda:

Instagram @luisafernandaw

