“Me veo más yo como Ariana Grande que esa figura de cera” o “Deben derretir su cara y comenzar otra vez, porque esta no es ella”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales como Twitter, sobre el poco parecido de la figura y la artista.

Luego de días de silencio, la intérprete de ‘7 Rings’ dejó un comentario en el que prefirió no criticar, sino dejar un mensaje sobre la posición de la estatua, que sostiene un micrófono: “Solo quiero hablar”, escribió, según recoge la cuenta de Instagram @commentsbycelebs.

A continuación, el trino del museo con el anuncio de la figura de Ariana Grande, seguido por el comentario de la cantante y las críticas de algunos usuarios:

You chose Classic Ari!

Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) May 21, 2019