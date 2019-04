[Este contenido contiene spoilers del episodio del domingo 21 de abril. Si no lo has visto, aún estás a tiempo de salir de este artículo]

“Al principio pensé que era una broma”, confesó la joven actriz, sobre la caliente escena que tuvo que grabar con su compañero Joe Dempsie, que interpreta a Gendry.

Durante la lectura del capítulo, Maisie Williams se dio cuenta de que efectivamente su personaje perdería la virginidad la noche previa a la gran batalla contra los caminantes blancos.

“¿Cuándo vamos a grabarla? Necesito ir al gimnasio y otra cantidad de cosas”, pensó Williams en su momento, según contó a Entertainment Weekly.

Finalmente, la escena se hizo rápidamente, pero no dejó de ser algo incómodo para ambos actores: “Hacia el final, estamos grabando y David [Benioff] dice: ‘Ok, vas a hacer esto y aquello, y luego te quitas el top’, y luego se fue. Y yo quedé como ‘Ok, hagámoslo’”, contó Maisie al medio, mientras que Dempsie aseguró que fue “obviamente fue extraño para mi, porque conozco a Maisie desde que tenía 11, 12 años. Al mismo tiempo, no quiero ser condescendiente con Maisie, es una mujer de 20 años. Así que nos divertimos mucho con eso”.

El resultado impactó bastante a los seguidores de ‘Game of Thrones’, que expresaron su sentir en redes sociales como Twitter, en donde se registraron decenas de reacciones, de las cuales recogimos algunas a continuación:

