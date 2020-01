Es por eso que para muchos causó tanto impacto el momento en que levantó sus gafas para poder leer bien el teleprompter de la premiación del pasado domingo 5 de enero, en donde Taron Egerton, quien lo interpretó en ‘Rocketman’, se llevó la estatuilla a mejor actor en comedia o musical.

Elton John without glasses is umm…. not Elton John#GoldenGlobes pic.twitter.com/pZO2ReGlCi — Carly Heading (@carlyylalaa) January 6, 2020

Algunos compararon a Elton John con Pikachu y Lord Sith de ‘Star Wars’, mientras otros simplemente expresaron que era la primera vez que veían al intérprete sin sus icónicas gafas.

A continuación, algunas de las reacciones al momento que se vivió en los Globos de Oro:

“Viendo a Elton John sin gafas por primera vez”

Seeing Elton John without glasses for the first time #GoldenGlobes pic.twitter.com/vBK8Gy9qH5 — Monica Morales (@themonalicia) January 6, 2020

“Elton John sin gafas es ummm… no es Elton John”

“Como se ve Elton John sin gafas”

How Elton John be lookin without his glasses… #GoldenGlobes pic.twitter.com/5ScA6ojxBA — Austin Noll (@AustinNoll_) January 6, 2020

“Tan pronto Elton John se quitó las gafas, vi a Lord Sith”

As soon as Elton John took his glasses off, I saw Lord Sith…#GoldenGlobes — Rahsaan Henderson ♎️ (@libra10584) January 6, 2020

“¿No se ve Elton John grandioso sin gafas?”

“Ver a Elton John sin gafas fue más impactante que cualquier cosa que haya dicho Ricky Gervais”