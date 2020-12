green

Ver películas ya era una actividad común desde antes de la pandemia, bien fuera en cines, teatros o incluso en la casa, a través de plataformas como Netflix, Amazon, HBO o Disney Plus, que llegó el mes pasado a Colombia. Sin embargo, durante la cuarentena, se volvió una especie de escape de la rutina diaria en el hogar para relajarse y dejarse encantar por la trama de cada título.

Por más atípico que fue el 2020, tuvo algo muy parecido a los años anteriores: se presentaron grandes estrenos cinematográficos de diferentes géneros; algunos alcanzaron a apreciarse en salas de cine, hasta marzo de este año, mientras que otros fueron lanzados en portales de ‘streaming’ directamente en meses posteriores.

Mejores películas de 2020

Varios medios de comunicación han sacado sus listas de las mejores entregas que tuvo el 2020. A continuación está un ranking de algunas de las mejores películas según las revistas estadounidenses Time y Variety.

‘Miss Juneteenth’

La película de drama, dirigida por Channing Godfrey Peoples, narra la historia de Tourquoise, una exreina de belleza y madre soltera que busca que su hija le siga los pasos y compita en el certamen ‘Miss Juneteenth’, el mismo en el que ella participó. Como la madre quiere proyectar sus sueños en su hija, la relación entre ambas se tensiona.

‘Nomadland’

Tras quedar viuda, Fem, interpretada por Frances McDormand, vende su casa y sale a la carretera en un vehículo que contiene los elementos necesarios para sobrevivir. En el camino toma ciertos trabajos para ganar dinero. La cinta se enfoca en la decisión de la mujer de vivir como nómada en la época actual.

‘Lovers Rock’

Esta cinta romántica cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen en una fiesta en la década de 1980 en la que se escuchaba el género musical llamado igual que la película. La pareja, que vivía en Londres, asistió a la reunión en una casa, pues era donde los afrodescendientes debían organizar sus fiestas cuando les prohibían la entrada a las discotecas.

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Se trata de una película dramática ambientada en 1969, cuando siete hombres, que eran activistas pacifistas, fueron juzgados por conspiración, pues los acusaron de fomentar la violencia y atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, en la que hubo manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam.

‘Soul’

Esta película animada de Pixar cuenta la historia de un profesor y músico que sufre un accidente y es transportado a un lugar extraño en el que habitan las almas. En ese proceso, conoce un alma especial, que es la que le mostrará qué es lo importante en la vida y le ayudará a regresar a su mundo.

‘Mangrove’

La cinta de drama, ambientada en Londres en los años 1969 y 1970, muestra la historia de Frank Crichlow, dueño de un restaurante llamado Mangrove, que se convirtió en un sitio de encuentro para realizar activismo. De ese modo, se forma el grupo de activistas afrodescendientes ‘Mangrove Nine’, que fue juzgado por organizar un motín contra la policía durante una manifestación.

‘Emma’

Es una adaptación de la novela homónima de Jane Austen publicada en 1815. La película se basa en la vida de Emma Woodhouse, una joven que se interesa por los líos amorosos de las personas que viven en su pueblo, ubicado en Inglaterra. Poco a poco, será ella quien deba lidiar con las consecuencias de verse envuelta en algunos romances. Además, tendrá que enfrentarse a los retos de la vida adulta.

‘Mank’

Este drama, dirigido por David Fincher, se centra en cómo hace el guionista Herman Mankiewicz para terminar de escribir la película ‘El ciudadano Kane’. En muchas escenas, aparece el protagonista en las calles de Hollywood en la década de 1930, cuando tenía un serio problema de alcohol y adicción al juego.

‘Collective’

Se trata de un documental, de estilo thriller político, que narra un escándalo de salud pública en Rumania que pone en boca de todos el actuar del gobierno. Resulta que hubo un incendio en 2015, en Bucarest, que dejó 27 muertos y 180 heridos. Más adelante, varios lesionados comienzan a morir, a pesar de que sus heridas no eran severas. Unos periodistas ponen la lupa sobre el tema e inician una investigación.

‘Never Rarely Sometimes Always’

La joven Autumn, de 17 años, descubre que está embarazada, pero no puede abortar porque en el estado de Pensilvania, donde habita, no está permitido sin el consentimiento de los padres, a quienes no quiere comentarles el asunto. Por tanto, decide irse a Nueva York en bus, junto con su prima, Skylar. La cinta gira en torno al viaje que emprenden las dos mujeres, a los eventos que suceden y a las personas que conocen.

Películas más buscadas en Google en 2020

Aunque las anteriores fueron las mejores películas del año, de acuerdo con los portales especializados en cine, las cintas más buscadas en Google (que también sacó el ranking de las preguntas más hechas este año en el explorador) durante todo el 2020 fueron las siguientes:

‘Milagro en la celda 7’

Se trata de una película turca que muestra la conmovedora historia de Memo, un hombre con discapacidad mental, que vive con su madre y su hija, Ova, que es su adoración. Un día, a Memo lo acusan de matar a una niña y es enviado a prisión. De hecho, más adelante, lo sentencian a muerte. El hombre tiene que buscar la forma de demostrar su inocencia.

‘365 Dni’

La cinta polaca gira en torno a Massimo, que pertenece a una mafia siciliana, y a Laura, una directora de ventas. Ellos se conocen cuando Laura hace un viaje con su novio y sus amigos a Sicilia. Massimo se obsesiona con la mujer, la secuestra y le da 365 días para que se enamore de él.

‘Annabelle’

John Form busca el mejor regalo para darle a su esposa, que está embarazada, y decide obsequiarle una muñeca antigua que porta un vestido de novia. Con el tiempo, en la casa empiezan a ocurrir eventos paranormales, y el hogar es invadido por una secta satánica.

‘Wonder’

La cinta de drama y comedia, que tiene a Julia Roberts y Owen Wilson en el elenco, muestra el ingreso, por primera vez, de Auugie Pullman, un niño que nació con una malformación en su cara, al colegio y todo lo que intenta hacer, junto con el apoyo de sus padres, para encajar en su salón de clases.

‘Pantera negra’

La película, protagonizada por el fallecido Chadwick Boseman, a quien le hicieron un mural en Disney, se centra en el regreso de T’Challa a Wakanda, luego de lo ocurrido en la entrega ‘Capitán América: Civil War’, para asumir su papel como rey. Sin embargo, al llegar, reaparece un antiguo rival, por lo que ambos personajes entran en conflicto y está en juego el futuro de la nación.

‘El hoyo’

La cinta española de suspenso y ciencia ficción está ambientada en un futuro en el que las cárceles tienen numerosos pisos y todo llega a los prisioneros por medio de unas plataformas. Los alimentos, por ejemplo, llegan primero a los que están más arriba, y quienes están más abajo deben comer lo poco quedó.

‘Parasite’

Esta película surcoreana de drama y humor negro narra la historia de una familia que no tiene trabajo y buscan adentrarse poco a poco en la casa de una familia adinerada para vivir ahí. Primero ingresa el hijo dando clases de inglés a la hija del hogar millonario y luego entra el resto de la familia como trabajadores domésticos.

‘Bad Boys for Life’

Se trata de la tercera entrega de la franquicia ‘Bad Boys’. En esta oportunidad, dos detectives, interpretados por Will Smith y Martin Lawrence, intentan derrotar a Armando, quien es el líder de un cartel de drogas mexicano en Miami.

‘Enola Holmes’

Es una película basada en la historia de Enola, hermana menor de Sherlock Holmes. La joven, que es muy apegada a su madre, descubre que esta desaparece y hace todo lo posible por dar con su paradero. Poco a poco, la adolescente empieza a emplear dotes de detective en la búsqueda.

‘Hocus Pocus’

La película es de 1993 y es una comedia de terror infantil. Se enfoca en tres brujas que convierten a un niño en un gato negro luego de que intentara rescatar a su hermana, secuestrada por las mujeres. Las brujas son sentenciadas a muerte en Salem, Massachusetts, Estados Unidos. 300 años después, en Halloween, resucitan gracias a un conjuro que un joven hizo incorrectamente.