Billboard publicó su lista de las 500 mejores canciones pop de todos los tiempos. La lista celebra el 65 aniversario de la lista Hot 100 y presenta los mejores temas, según los miembros de este medio de comunicación musical.

“Estábamos buscando las canciones que más se ajusten a nuestra idea de la música pop: pegadizas, intensas, conmovedoras, emotivas, inmaculadamente elaboradas y memorables al instante”, dijo Billboard sobre la lista.

Según Billboard ha habido relativamente pocos intentos de canonizar adecuadamente a las mejores obras y practicantes del pop moderno. Si bien el rock como género ha sido incluido en listas y antologías durante los últimos 50 años, y el hip-hop y el country finalmente están comenzando a ponerse al día, los intentos en el pop son relativamente pocos.

Ejemplo de ello es que no existe un salón de la fama del pop oficial, como lo hay para esos otros géneros. Es así que se ha dejado de lado a la música que ambienta muchas fiestas y celebraciones, las favoritas para el karaoke o aquellos himnos que siguen siendo relevantes e hitos culturales aún en la década del ‘streaming’.

Desde Prince, a The Beatles, Madonna, TLC, Mariah Carey, Tupac y muchos más, la lista muestra artistas que aparecen en el Hot 100 de Billboard desde su creación en 1958. ¡Vamos allá!

20. ‘No Scrubs’ de TLC

“No Scrubs” fue un gran éxito y se mantuvo en las listas de éxitos durante semanas. Además de su melodía, la canción se destacó por su mensaje de autoafirmación y su influencia en la cultura pop. Sigue siendo una de las canciones más recordadas de TLC y una de las favoritas en la música R&B de finales de los 90.

La letra de “No Scrubs” es un rechazo claro a los hombres que no cumplen con los estándares mínimos en una relación. La palabra “scrub” se usa en la jerga urbana para describir a alguien que no tiene nada que ofrecer y que depende de otros para su supervivencia. El coro de la canción, que repite “No, I don’t want no scrubs” (No, no quiero a ningún inútil), se ha vuelto icónico y ha sido coreado por innumerables personas a lo largo de los años.

19. ‘Be My Baby’ de The Ronettes

La canción fue lanzada en 1963 y se ha convertido en un clásico atemporal de la música pop y del movimiento conocido como “Wall of Sound” producido por Phil Spector.

Escrita por Jeff Barry, Ellie Greenwich y Phil Spector, “Be My Baby” se destaca por su distintivo e inconfundible comienzo con el famoso “bop bop bop” de percusión, que se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos de la música pop. La voz de la cantante principal, Ronnie Spector, es suave y apasionada, lo que le dio a la canción una calidad emotiva y romántica.

18. ‘Crazy in Love’ de Beyoncé y Jay-Z

La canción se caracteriza por su distintivo gancho de trompeta al comienzo y su enérgico ritmo. “Crazy in Love” es una canción de amor que expresa la emoción intensa y la pasión que siente una persona cuando está profundamente enamorada. La voz poderosa y carismática de Beyoncé, junto con la incorporación del rap de Jay-Z, creó una mezcla única de R&B, hip-hop y pop que cautivó a audiencias de todo el mundo.

17. ‘Dreams’ de Fleetwood Mac

La canción “Dreams” fue escrita por la vocalista y tecladista de la banda, Stevie Nicks. Presenta una melodía suave y relajante con una mezcla distintiva de pop y elementos de folk rock. La voz distintiva de Nicks y la armonía vocal con otros miembros de la banda, como Lindsey Buckingham, la hacen inconfundible. La letra de la canción habla de una relación fallida y de la necesidad de seguir adelante.

‘Dreams’ se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Fleetwood Mac y alcanzó el primer lugar en las listas de éxitos en los Estados Unidos.

16. ‘September’ de Earth, Wind & Fire

La canción, escrita por los miembros de la banda Al McKay, Allee Willis y Maurice White, es conocida por su energía festiva y su contagioso ritmo. ‘September’ es una celebración de la vida y la alegría, con letras que invitan a la gente a recordar un amor especial. La instrumentación rica y la armonía vocal excepcional de Earth, Wind & Fire la hacen inolvidable.

La canción ha sido un éxito continuo desde su lanzamiento y se ha mantenido como una de las canciones más queridas y bailadas en todo el mundo.

15. ‘Fantasy’ de Mariah Carey

‘Fantasy’ fue escrita por Mariah Carey, Dave Hall, los miembros del grupo de hip-hop Puff Daddy y The Notorious B.I.G. La canción presenta un sample de la canción “Genius of Love” de Tom Tom Club, que le da un toque distintivo.

La letra de habla de un romance apasionado y un deseo de escapar a un mundo de fantasía con un ser querido.

‘Fantasy’ se ha convertido en un clásico y es una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Carey. Su influencia en la música pop y R&B es innegable, y su energía contagiosa y estilo distintivo la han convertido en una canción adorada por fans de todas las edades.

14. ‘Hey Ya!’ de OutKast

‘Hey Ya!’ fue escrita y producida por André 3000, una de las mitades de OutKast. La canción presenta un ritmo animado y una mezcla de influencias que incluyen el funk, el hip-hop y el pop. La letra de la canción aborda temas de amor y relaciones, pero lo hace de una manera juguetona y despreocupada.

La canción se convirtió en un éxito instantáneo y su videoclip, que presenta a André 3000 interpretando varios personajes, se volvió icónico.

13. ‘Super Bass’ de Nicki Minaj

‘Super Bass’ fue escrita por Nicki Minaj y Ester Dean, y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de Minaj. La canción presenta un ritmo animado, letras que hablan de un interés amoroso y un gancho de bajo que se ha vuelto distintivo. La voz versátil de Minaj y su capacidad para alternar entre el rap y el canto le dieron a la canción su atractivo único.

La canción se convirtió en un éxito en las listas de éxitos y ayudó a establecer a Nicki Minaj como una figura prominente en la música pop y el hip-hop.

12. ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears

Fue lanzada en 1998 como el sencillo principal del álbum debut homónimo de Britney Spears. La canción marcó el inicio de la carrera de la artista como una de las estrellas pop más influyentes de la década de 1990.

La canción fue escrita por Max Martin, quien es conocido por escribir numerosos éxitos pop, y presenta un sonido con influencias de dance. Las letras de la canción hablan de un deseo de reconciliación en una relación amorosa, y el estribillo icónico ‘Hit me, baby, one more time’ se ha convertido en un clásico de la cultura pop.

11. ‘Kiss’ de Prince

La canción ‘Kiss’ se caracteriza por su estilo funk y su distintivo riff de guitarra. La voz aguda y sensual de Prince aporta un toque distintivo a la pista. Las letras de la canción hablan de atracción y deseo, con un toque de humor y juego.

La canción es conocida por su energía y estilo inconfundible, que se ha convertido en un sello distintivo de la música de Prince. Ha sido ampliamente elogiada por su influencia en la música pop y funk. El legado de Prince como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea es innegable cuando escuchamos canciones como esta.

10. ‘I Want to Hold Your Hand’ de The Beatles

La canción, escrita por John Lennon y Paul McCartney, es un ejemplo perfecto de la habilidad compositiva de la dupla. Presenta una melodía y armonías vocales excepcionales, y una energía juvenil que encapsula la euforia de la música pop de la década de 1960. Las letras hablan de un deseo simple pero apasionado de estar junto a un ser querido.

‘I Want to Hold Your Hand’ catapultó a The Beatles a la fama internacional y cambió el paisaje de la música popular para siempre. La banda se convirtió en un fenómeno cultural y musical, y su influencia sigue siendo evidente en la música contemporánea.

9. ‘California Love’ de 2Pac feat. Dr. Dre

La canción presenta un ritmo de G-funk, un estilo característico de la Costa Oeste, y letras que celebran California y su cultura. “California Love” es conocida por su contagioso gancho de sintetizador y su distintivo coro interpretado por el grupo de R&B Roger Troutman and Zapp. Las letras de la canción hablan sobre la vida en California, especialmente en Los Ángeles.

El videoclip de la canción, que presenta una fiesta en el desierto y elementos visuales llamativos, contribuyó en gran medida a su éxito.

8. ‘Call Me Maybe’ de Carly Rae Jepsen

La canción presenta un estilo pop envolvente con una melodía contagiosa y letras que hablan de un encuentro romántico fugaz. El coro, en el que Jepsen canta “Hey, I just met you, and this is crazy, but here’s my number, so call me, maybe” (Hola, acabo de conocerte y esto está loco, pero aquí tienes mi número, así que llámame, quizás), se volvió especialmente icónico.

Aunque a menudo se le etiquetó como un “sencillo de verano”, la canción sigue siendo un recordatorio alegre de la música pop de principios de los años 2010 y es recordada con cariño por sus seguidores.

7. ‘Billie Jean’ de Michael Jackson

La canción se caracteriza por su distintivo riff de sintetizador, su ritmo y las inconfundibles voces de Michael Jackson. Las letras de “Billie Jean” cuentan la historia de una mujer misteriosa que afirma que el narrador es el padre de su hijo, a pesar de sus negaciones. La canción mezcla elementos de pop, funk y R&B, y se ha convertido en un himno de la música.

El videoclip de ‘Billie Jean’ es igualmente icónico y presenta a Michael Jackson realizando su famoso paso de baile en el suelo con luces brillantes. La canción ganó numerosos premios y se convirtió en un éxito mundial.

6. ‘Like a Prayer’ de Madonna

La canción combina elementos de pop y música gospel y presenta una melodía pegajosa y emotiva. Las letras de “Like a Prayer” hablan de la espiritualidad, la tentación y el deseo. El videoclip de la canción, que presenta simbolismo religioso, generó una gran controversia en el momento de su lanzamiento.

A pesar de esto, el tema se convirtió en un gran éxito y alcanzó el número uno en las listas de éxitos de varios países. La canción es recordada por la poderosa interpretación vocal de Madonna y su influencia en la música y la cultura popular en general.

5. ‘Since U Been Gone’ de Kelly Clarkson

La canción presenta un sonido de rock pop energético con un coro inconfundible. Las letras de “Since U Been Gone” hablan de la liberación y la fortaleza después de una ruptura amorosa. La canción es conocida por su poderosa interpretación vocal de Clarkson y su capacidad para transmitir emociones crudas.

‘Since U Been Gone’ recibió elogios de la crítica y ganó varios premios, incluido un premio Grammy. El videoclip de la canción también fue muy popular y presentó a Clarkson interpretando la canción en una azotea.

4. ‘I Want It That Way’ de Backstreet Boys

La canción presenta letras que hablan sobre las complejidades de las relaciones amorosas. Aunque la letra en inglés es clara, la canción ha sido objeto de debate y discusión debido a su ambigüedad y aparentes contradicciones.

El videoclip de ‘I Want It That Way’ también es recordado y presenta a los miembros de Backstreet Boys en un aeropuerto. La canción se convirtió en un gran éxito y alcanzó el número uno en las listas de éxitos de varios países.

3. ‘My Girl’ de The Temptations

La canción presenta una melodía suave y alegre y es conocida por su armonía vocal excepcional, que es una característica distintiva de The Temptations. Las letras de “My Girl” hablan de un amor profundo y la felicidad que una mujer le trae al narrador.

La canción se ha convertido en un clásico atemporal y es recordada con cariño por generaciones de amantes de la música. Ha sido utilizada en numerosas películas, programas de televisión y anuncios, lo que ha contribuido a su longevidad en la cultura popular.

2. ‘Dancing Queen’ de ABBA

La canción es conocida por su ritmo de baile contagioso. Las letras de ‘Dancing Queen’ hablan sobre la emoción y la diversión de la pista de baile. La voz distintiva de Agnetha Fältskog lidera la canción, respaldada por las armonías vocales del grupo.

‘Dancing Queen’ se ha convertido en un himno de la música disco y es una de las canciones más emblemáticas de ABBA. La canción alcanzó el número uno en las listas de éxitos en varios países y sigue siendo una canción muy querida.

1. ‘I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)’ de Whitney Houston

Fue lanzada en 1987 como el sencillo principal del segundo álbum de estudio de la artista, titulado Whitney. La canción presenta un ritmo animado y contagioso, típico de la música pop de la década de 1980. Las letras hablan de la búsqueda del amor y la emoción de querer estar con alguien que te haga sentir especial. La voz poderosa y distintiva de Whitney Houston es el punto focal de la canción y muestra su impresionante rango vocal.

‘I Wanna Dance with Somebody’ se convirtió en un gran éxito en varios países. El videoclip de la canción también fue muy popular y presentó a Whitney Houston en un ambiente de fiesta y baile.

La canción es uno de los clásicos de Whitney Houston y sigue siendo una de las canciones más queridas de la música pop. Su energía y mensaje de celebración la han convertido en una canción atemporal que siempre es una elección popular en las pistas de baile y las estaciones de radio.

